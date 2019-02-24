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Новая Hyundai Sonata не получит традиционный рычаг КПП

Автоконцерн Hyundai заявил о старте серийного производства седана Hyundai Sonata новой генерации. На данный момент на предприятиях в Южной Корее находятся лишь тестовые экземпляры, но, инсайдеры уже выяснили, что машина наверняка не получит традиционный рычаг коробки передач.
Новая Hyundai Sonata не получит традиционный рычаг КПП

Исходя из их сведений, привычный рычаг трансмиссии «четырехдверки» будет заменён на несколько специальных кнопок. К слову, подобное решение уже присутствовало в новом флагманском внедорожнике Hyundai Palisade, дебютировавшем в конце 2018 года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Помимо этого, не стоит забывать, что новая модель получит и серьёзные изменения во внешнем виде. В частности, стоит отметить полностью переработанную «корму» с LED-фонарями, которые объединены между собой небольшой светодиодной полосой.

Моторная гамма автомобиля состоит из 2,0-литровых и 2,5-литровых турбированных моторов на 250 и 280 лошадиных сил соответственно, предполагается и появление гибридной силовой установки. Все 3 двигателя будут функционировать в паре с 7-ступенчатым «роботом». Начало продаж автомобиля на южнокорейском рынке запланировано на 2 квартал нынешнего года.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:15

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