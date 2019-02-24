Новая Hyundai Sonata не получит традиционный рычаг КПП





Исходя из их сведений, привычный рычаг трансмиссии «четырехдверки» будет заменён на несколько специальных кнопок. К слову, подобное решение уже присутствовало в новом флагманском внедорожнике Hyundai Palisade, дебютировавшем в конце 2018 года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Помимо этого, не стоит забывать, что новая модель получит и серьёзные изменения во внешнем виде. В частности, стоит отметить полностью переработанную «корму» с LED-фонарями, которые объединены между собой небольшой светодиодной полосой.Моторная гамма автомобиля состоит из 2,0-литровых и 2,5-литровых турбированных моторов на 250 и 280 лошадиных сил соответственно, предполагается и появление гибридной силовой установки. Все 3 двигателя будут функционировать в паре с 7-ступенчатым «роботом». Начало продаж автомобиля на южнокорейском рынке запланировано на 2 квартал нынешнего года.