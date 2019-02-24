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Ученые рассказали о странных методах определения беременности в древности

В древности с целью определения у женщины беременности люди предпочитали смешивать мочу с вином, делая также множество других странных вещей. Соответствующие заключения сделаны учеными по итогам проведенных исследований.
Ученые рассказали о странных методах определения беременности в древности

В Древней Греции дамы собственное положение определяли по отсутствию менструации, однако имелся и странный способ. Девушке предстояло глядеть на камень, и считалось, что если пыль с последнего попадала ей в глаза, значит дама беременна. В Египте много столетий назад в качестве “теста” для определения беременности в ход пускали мешочки, куда предварительно помещали пшеницу и ячмень. Именно туда следовало помочиться. Если прорастал ячмень, значит мир увидит мальчик, при прорастании пшеницы прогнозировалась девочка, а если же зерно не проросло вовсе, значит женщина не в положении.

В период Средневековья люди смешивали мочу и вино, когда при наличии беременности спиртное приобретало светлый оттенок. В противном же случае крепкий напиток мутнел и начинал сворачиваться.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:07

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