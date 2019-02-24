Ученые рассказали о странных методах определения беременности в древности





В Древней Греции дамы собственное положение определяли по отсутствию менструации, однако имелся и странный способ. Девушке предстояло глядеть на камень, и считалось, что если пыль с последнего попадала ей в глаза, значит дама беременна. В Египте много столетий назад в качестве “теста” для определения беременности в ход пускали мешочки, куда предварительно помещали пшеницу и ячмень. Именно туда следовало помочиться. Если прорастал ячмень, значит мир увидит мальчик, при прорастании пшеницы прогнозировалась девочка, а если же зерно не проросло вовсе, значит женщина не в положении.В период Средневековья люди смешивали мочу и вино, когда при наличии беременности спиртное приобретало светлый оттенок. В противном же случае крепкий напиток мутнел и начинал сворачиваться.