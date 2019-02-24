Милена Безбородова назвала Дмитрия Дмитренко слабаком





Милена Безбородова в последнее время стала чувствовать себя более уверенно на проекте, в связи с чем возросла и её самооценка. Девушка стала открыто высказывать своё недовольство в адрес коллег по телестройке, а на днях вмешалась в семейный конфликт других участников, назвав Дмитрия Дмитренко ни на что не способным слабаком.Безбородова дала понять, что полностью поддерживает позицию Ольги Рапунцель в данном конфликте, а потому желает ей только самого хорошего, например, мужчину с более сильным и волевым характером, нежели у нынешнего супруга.Зрители «Дома-2» с некоторой иронией восприняли высказывания Милены Безбородовой в адрес Дмитрия Дмитренко, так как в своих отношениях с Алексеем Безусом девушка не может добиться гармонии и понимания, всё время прогибаясь под него и выполняя порой глупые требования возлюбленного.