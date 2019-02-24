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Милена Безбородова назвала Дмитрия Дмитренко слабаком

Милена Безбородова поддержала позицию Ольги Рапунцель и назвала Дмитрия Дмитренко не способным ни на что слабаком. Молодой маме, как выразилась возлюбленная Алексея Безуса, нужен мужчина с более сильным и волевым характером.

Милена Безбородова назвала Дмитрия Дмитренко слабаком


Милена Безбородова в последнее время стала чувствовать себя более уверенно на проекте, в связи с чем возросла и её самооценка. Девушка стала открыто высказывать своё недовольство в адрес коллег по телестройке, а на днях вмешалась в семейный конфликт других участников, назвав Дмитрия Дмитренко ни на что не способным слабаком.

Милена Безбородова назвала Дмитрия Дмитренко слабаком


Безбородова дала понять, что полностью поддерживает позицию Ольги Рапунцель в данном конфликте, а потому желает ей только самого хорошего, например, мужчину с более сильным и волевым характером, нежели у нынешнего супруга.

Милена Безбородова назвала Дмитрия Дмитренко слабаком


Зрители «Дома-2» с некоторой иронией восприняли высказывания Милены Безбородовой в адрес Дмитрия Дмитренко, так как в своих отношениях с Алексеем Безусом девушка не может добиться гармонии и понимания, всё время прогибаясь под него и выполняя порой глупые требования возлюбленного.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:03

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