Названы приложения для заботы о здоровье





На первом месте оказалось положение под названием Calm. Оно напомнит своему хозяину о необходимости сделать перерыв. Также в Calm имеются специальные упражнения помогающие справится со стрессом и повысить самооценку. На втором месте программа Keep Yoga, в которой можно найти множество советов, касающихся йоги. Имея данное приложение пользователю не нужно посещать занятия, и тем самым можно сэкономить время. Headspace поможет привести свои эмоции в порядок и научиться медититации. Это приложение имеет большой список различных рекомендаций.Также программа Relax Melodies: Sleep Sounds поможет устранить проблемы со сном. В приложении есть звуки, которые следует слушать перед тем, как лечь спать. Список прослушанных мелодий сохраняется автоматически. Grow поможет пользователю выработать полезные привычки. Данная программа в течение 21 дня будет напоминать своему владельцу, что именно ему нужно сделать.