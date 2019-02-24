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Названы приложения для заботы о здоровье

Специалисты решили помочь людям, которым не хватает времени для контроля над состоянием организма. Они назвали несколько приложений для заботы о собственном здоровье.
Названы приложения для заботы о здоровье

На первом месте оказалось положение под названием Calm. Оно напомнит своему хозяину о необходимости сделать перерыв. Также в Calm имеются специальные упражнения помогающие справится со стрессом и повысить самооценку. На втором месте программа Keep Yoga, в которой можно найти множество советов, касающихся йоги. Имея данное приложение пользователю не нужно посещать занятия, и тем самым можно сэкономить время. Headspace поможет привести свои эмоции в порядок и научиться медититации. Это приложение имеет большой список различных рекомендаций.

Также программа Relax Melodies: Sleep Sounds поможет устранить проблемы со сном. В приложении есть звуки, которые следует слушать перед тем, как лечь спать. Список прослушанных мелодий сохраняется автоматически. Grow поможет пользователю выработать полезные привычки. Данная программа в течение 21 дня будет напоминать своему владельцу, что именно ему нужно сделать.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:37

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