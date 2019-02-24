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Филипп Киркоров рассказал о концерте с Аллой Пугачевой 30-летней давности

Филипп Киркоров рассказал о концерте 30-летней давности, проходившем в рамках гастролей Аллы Пугачевой. Воспоминаниями артист поделился посредством поста в Instagram.
Филипп Киркоров рассказал о концерте с Аллой Пугачевой 30-летней давности

Филипп Киркоров отметил, что события имели место в Красноярске в 1989 году, когда проходили 20-дневные гастроли Аллы Пугачевой, неизменно собиравшие аншлаги. Тогда сам исполнитель дебютировал в качестве солиста коллектива “РЕЦИТАЛ”, получив честь быть представленным публике непосредственно Примадонной. Для Киркорова это оказался бесценный и практически первый опыт 20-дневных выступлений перед столь многочисленной аудиторией.

Кроме того, восхищен артист и тем, что Алла Пугачева поверила в него, позволив в ее сольной программе исполнять композиции. Филипп Киркоров с трепетом вспомнил о возможности спеть с Примадонной на одной сцене, а также он хранит в памяти те моменты, когда они беседовали с певицей о профессии и других вещах, проживая в уютном особняке. “Спасибо, Алла, за тот март 1989 года”, — заключил исполнитель. Поклонников пост кумира растрогал, многим показалось, что артист до сих пор не может разлюбить Пугачеву.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:00

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