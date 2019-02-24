Ольга Сударкина призналась, что целовалась с мужем Рапунцель Дмитрием Дмитренко
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Сударкина заявила, что целовалась с Дмитрием Дмитренко.
Телезнаменитость отказалась рассказывать все подробности, так как считает это очень личным моментом.
Всем известно, что даже после того, как Ольга покинула скандально-известный телепроект, она продолжает привлекать к своей личности внимание, то и дело обсуждая «брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко.
На днях Сударкина в очередной раз вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором призналась подписчикам, что целовалась с Дмитренко. Когда же зрители поинтересоваться у Ольги, как это были, девушка поспешила довольно резко ответить на подобный вопрос.
Также Ольга заявила, что Дмитрий на самом деле использовал ее, чтобы не только отработать сценарий реалити-шоу «Дом-2», но и подзаработать на истории, в центре которой оказалась и она.
По словам Сударкиной, только ее участие в жизни Рапунцель и Дмитренко делала их семью интересной, но после ее ухода за ворота все резко изменилось.
Телезнаменитость отказалась рассказывать все подробности, так как считает это очень личным моментом.
Всем известно, что даже после того, как Ольга покинула скандально-известный телепроект, она продолжает привлекать к своей личности внимание, то и дело обсуждая «брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко.
На днях Сударкина в очередной раз вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором призналась подписчикам, что целовалась с Дмитренко. Когда же зрители поинтересоваться у Ольги, как это были, девушка поспешила довольно резко ответить на подобный вопрос.
«Ну а что мне вам рассказать? Я не могу понять! Время, место и час? Ребят, вы иногда такие, знаете вот.. настолько личные вопросы задаете, на которые не хочется отвечать! Я уже не участница «Дома-2», если бы я была участницей «Дома-2», там, конечно же, выворачивают все наизнанку!», - отметила экс-участница «Дома-2».
Также Ольга заявила, что Дмитрий на самом деле использовал ее, чтобы не только отработать сценарий реалити-шоу «Дом-2», но и подзаработать на истории, в центре которой оказалась и она.
По словам Сударкиной, только ее участие в жизни Рапунцель и Дмитренко делала их семью интересной, но после ее ухода за ворота все резко изменилось.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:49