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Ольга Сударкина призналась, что целовалась с мужем Рапунцель Дмитрием Дмитренко

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Сударкина заявила, что целовалась с Дмитрием Дмитренко.

Телезнаменитость отказалась рассказывать все подробности, так как считает это очень личным моментом.

Ольга Сударкина призналась, что целовалась с мужем Рапунцель Дмитрием Дмитренко

Всем известно, что даже после того, как Ольга покинула скандально-известный телепроект, она продолжает привлекать к своей личности внимание, то и дело обсуждая «брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко.

На днях Сударкина в очередной раз вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором призналась подписчикам, что целовалась с Дмитренко. Когда же зрители поинтересоваться у Ольги, как это были, девушка поспешила довольно резко ответить на подобный вопрос.

«Ну а что мне вам рассказать? Я не могу понять! Время, место и час? Ребят, вы иногда такие, знаете вот.. настолько личные вопросы задаете, на которые не хочется отвечать! Я уже не участница «Дома-2», если бы я была участницей «Дома-2», там, конечно же, выворачивают все наизнанку!», - отметила экс-участница «Дома-2».


Ольга Сударкина призналась, что целовалась с мужем Рапунцель Дмитрием Дмитренко

Также Ольга заявила, что Дмитрий на самом деле использовал ее, чтобы не только отработать сценарий реалити-шоу «Дом-2», но и подзаработать на истории, в центре которой оказалась и она.

По словам Сударкиной, только ее участие в жизни Рапунцель и Дмитренко делала их семью интересной, но после ее ухода за ворота все резко изменилось.




 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:49

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