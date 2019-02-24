Ольга Сударкина призналась, что целовалась с мужем Рапунцель Дмитрием Дмитренко

«Ну а что мне вам рассказать? Я не могу понять! Время, место и час? Ребят, вы иногда такие, знаете вот.. настолько личные вопросы задаете, на которые не хочется отвечать! Я уже не участница «Дома-2», если бы я была участницей «Дома-2», там, конечно же, выворачивают все наизнанку!», - отметила экс-участница «Дома-2».





Телезнаменитость отказалась рассказывать все подробности, так как считает это очень личным моментом.Всем известно, что даже после того, как Ольга покинула скандально-известный телепроект, она продолжает привлекать к своей личности внимание, то и дело обсуждая «брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко.На днях Сударкина в очередной раз вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором призналась подписчикам, что целовалась с Дмитренко. Когда же зрители поинтересоваться у Ольги, как это были, девушка поспешила довольно резко ответить на подобный вопрос.Также Ольга заявила, что Дмитрий на самом деле использовал ее, чтобы не только отработать сценарий реалити-шоу «Дом-2», но и подзаработать на истории, в центре которой оказалась и она.По словам Сударкиной, только ее участие в жизни Рапунцель и Дмитренко делала их семью интересной, но после ее ухода за ворота все резко изменилось.