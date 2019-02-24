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Дана Николенко намекнула, что может одна воспитывать ребёнка

Бывшая участница «Дома-2» Дана Николенко намекнула в Instagram на то, что будущего ребёнка может воспитывать одна. Фолловеры тут же приняли новый пост за признания девушки в проблемах с супругом Дмитрием Кварацхелия.

Дана Николенко намекнула, что может одна воспитывать ребёнка


Дана Николенко и Дмитрий Кварацхелия, несмотря на проживание в разных странах, всеми силами стараются сохранить брак, и совсем скоро ожидают появления на свет сына. Бывшая участница «Дома-2» в течение всей беременности делиться с подписчиками в Instagram личными переживаниями по поводу огромного расстояния, разделяющего её с супругом, а на днях и вовсе намекнула, что будущего ребёнка может воспитывать одна.

Дана Николенко намекнула, что может одна воспитывать ребёнка


В комментариях под новым постом, который для многих фанатов девушки показался тревожным, пользователи настаивают на сохранении брака ради счастливой семьи в будущем, а также просят Дану Николенко гнать от себя любые дурные мысли, настраиваясь только на позитив.

Дана Николенко намекнула, что может одна воспитывать ребёнка


Многие с пониманием отнеслись к размышлениям экс-участницы, так как знают, что Дмитрий Кварацхелия не собирается переезжать из Москвы в Киев, а придерживается мнения, согласно которому жена должна следовать за мужем.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 10:44

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