Дана Николенко намекнула, что может одна воспитывать ребёнка





Дана Николенко и Дмитрий Кварацхелия, несмотря на проживание в разных странах, всеми силами стараются сохранить брак, и совсем скоро ожидают появления на свет сына. Бывшая участница «Дома-2» в течение всей беременности делиться с подписчиками в Instagram личными переживаниями по поводу огромного расстояния, разделяющего её с супругом, а на днях и вовсе намекнула, что будущего ребёнка может воспитывать одна.В комментариях под новым постом, который для многих фанатов девушки показался тревожным, пользователи настаивают на сохранении брака ради счастливой семьи в будущем, а также просят Дану Николенко гнать от себя любые дурные мысли, настраиваясь только на позитив.Многие с пониманием отнеслись к размышлениям экс-участницы, так как знают, что Дмитрий Кварацхелия не собирается переезжать из Москвы в Киев, а придерживается мнения, согласно которому жена должна следовать за мужем.