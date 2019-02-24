Стилист Аллы Пугачевой рассказал о прогулках Максима Галкина по замку в пижаме
Стилист Аллы Пугачевой рассказал, что Максим Галкин нередко устраивает прогулки по замку в пижаме. Алишер в одном из своих интервью отметил, что Примадонна достаточно часто просит его сшить такой наряд для супруга.
Как отметил стилист, во время личной беседы Алла Пугачева поделилась с ним, что Максим Галкин в зимний период с приходом холодов предпочитает спать в теплой пижаме, а пошив последних доверяет певица только профессионалу. Празднование 23 февраля для юмориста проходило на гастролях, однако Примадонна и дочь Лиза успели поздравить его с праздником. В качестве подарков они вручили Галкину кофр для его гастрольных костюмов, а также полосатую одежду для сна. Кроме того, дочь прочла для родителя стихотворение.
Ранее Алла Пугачева откровенно рассказала общественности, что во время общения с ней Максим Галкин использует особое прозвище. Соответствующий вопрос отечественной артистке, которая вскоре отметит свое 70-летие, задала телеведущая Алла Михеева.
Как отметил стилист, во время личной беседы Алла Пугачева поделилась с ним, что Максим Галкин в зимний период с приходом холодов предпочитает спать в теплой пижаме, а пошив последних доверяет певица только профессионалу. Празднование 23 февраля для юмориста проходило на гастролях, однако Примадонна и дочь Лиза успели поздравить его с праздником. В качестве подарков они вручили Галкину кофр для его гастрольных костюмов, а также полосатую одежду для сна. Кроме того, дочь прочла для родителя стихотворение.
Ранее Алла Пугачева откровенно рассказала общественности, что во время общения с ней Максим Галкин использует особое прозвище. Соответствующий вопрос отечественной артистке, которая вскоре отметит свое 70-летие, задала телеведущая Алла Михеева.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:55