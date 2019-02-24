Ученые: Использование смартфонов является главной причиной появления лишнего веса





Эксперименты были проведены совместными усилиями представителей Федерального университета Лавры из Бразилии и Университетского медицинского центра, расположенного в Нидерландах. Ученые говорят о том, что не только использование гаджетов во время потребления еды способствует набору лишних килограмм, но и увлеченное чтение.В исследование приняли участие добровольцы обоих полов возрастом от 18 до 28 лет. Участники были поделены на две группы. Первая, принимая пищу, должна была сосредоточить все свое внимание на том, что ест. Второй группе было разрешено использовать девайсы или читать книги в то время, когда они сидели за столом. Проанализировав результаты эксперимента специалисты выявили: добровольцы, использующие различные устройства, незаметно для себя, употребляют на 15 % больше калорий.По словам ученого Марсио Жилберто Зангеронимоа, мобильные телефоны и прочие гаджеты не позволяют главному органу центральной нервной системы человека воспринимать количество еды, которая уже попала в организм. Именно данный результат привел специалистов к выводу, что использование девайсов – это одна из главных причин переедания и появления такой проблемы, как ожирение. Исследователь советует тщательно выбирать продукты питания и отказаться от использования отвлекающих приспособлений за столом.