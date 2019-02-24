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Певица Любовь Успенская отмечает свое 65-летие

В воскресенье, 24 февраля, свой 65-й день рождения отмечает известная певица Любовь Успенская. Несмотря на солидный возраст, артистка продолжает заниматься творчеством и эпатировать публику смелыми образами.
Певица Любовь Успенская отмечает свое 65-летие

На свет появилась Любовь Успенская в 1954 году в Киеве, ее воспитанием занимались бабушка и дедушка. Звезда отучилась в музыкальном училище, а известность к ней пришла в начале 1990-х, когда она вернулась из США. Во многом обрести славу помог знаменитости серьезный репертуар, спросом ее творчество пользуется и сейчас.

С днем рождения поздравить себя решила и сама Любовь Успенская, разместив соответствующий пост в Instagram. В профиле певица опубликовала новый снимок, где она позирует в красном платье и с укладкой. В подписи к публикации звезда пошутила, что хотя она и “страшненькая”, поет при этом хорошо. В комментариях многочисленные фолловеры начали массово поздравлять кумира с 65-летием, желая здоровья и успехов во всех делах.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:36

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