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Илья Яббаров наладил тёплые отношения с Алёной Рапунцель

Скандальный участник «Дома-2» Илья Яббаров рассказал, что наладил с Алёной Рапунцель тёплые отношения, о которых давно мечтал. Теперь, с его слов, новорождённый сын будет одинаково ощущать внимание отца и матери.

Илья Яббаров наладил тёплые отношения с Алёной Рапунцель


Илья Яббаров радуется и ликует, так как ему наконец удалось найти общий язык с матерью своего сына Алёной Рапунцель. Мужчина не скрывает, что старается проводить рядом с семьёй как можно больше времени и ему это нравится, ведь долгое время старые обиды мешали новоиспечённым родителям договориться хоть в чём-то.

Илья Яббаров наладил тёплые отношения с Алёной Рапунцель


Теперь Яббаров готов практически всего себя посвятить заботе и уходу за наследником, не отрицая, что готов всячески поддерживать и саму Алёну Рапунцель, с которой сейчас общаться стало приятно и спокойно. Именно о таких отношениях, признался мужчина, он и мечтал с самого первого дня знакомства.

Илья Яббаров наладил тёплые отношения с Алёной Рапунцель


По поводу нынешней возлюбленной Маргариты Ларченко Илья Яббаров говорит, что девушка конечно же не одобряет его решение быть ближе к семье и чаще наведываться домой к Рапунцель, но считает это просто женской ревностью, с которой та должна справиться, иначе обещанная свадьба так и не состоится.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 10:28

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