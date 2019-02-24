Илья Яббаров наладил тёплые отношения с Алёной Рапунцель





Илья Яббаров радуется и ликует, так как ему наконец удалось найти общий язык с матерью своего сына Алёной Рапунцель. Мужчина не скрывает, что старается проводить рядом с семьёй как можно больше времени и ему это нравится, ведь долгое время старые обиды мешали новоиспечённым родителям договориться хоть в чём-то.Теперь Яббаров готов практически всего себя посвятить заботе и уходу за наследником, не отрицая, что готов всячески поддерживать и саму Алёну Рапунцель, с которой сейчас общаться стало приятно и спокойно. Именно о таких отношениях, признался мужчина, он и мечтал с самого первого дня знакомства.По поводу нынешней возлюбленной Маргариты Ларченко Илья Яббаров говорит, что девушка конечно же не одобряет его решение быть ближе к семье и чаще наведываться домой к Рапунцель, но считает это просто женской ревностью, с которой та должна справиться, иначе обещанная свадьба так и не состоится.