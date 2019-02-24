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Ким Кардашьян кардинально сменила имидж

В Instagram Stories Ким Кардашьян продемонстрировала своим подписчикам новый имидж. Знаменитость предстала перед фанатами с короткими волосами ярко-красного цвета.

Ким Кардашьян кардинально сменила имидж

Ким Кардашьян любит экспериментировать со своей внешностью, а также славится умением вводить публику в шок. Модель часто меняет цвет и длину своих волос, и любит носить откровенные наряды. Накануне супруга Канье Уэста решила удивить своих подписчиков в социальных сетях. В Instagram Stories она предстала перед поклонниками с ярко-красными волосами, которые были еще и острижены до плеч. На снимке Ким Кардашьян была одета в кофту под цвет своих волос и держала в руке конфету на палочке.

Ким Кардашьян кардинально сменила имидж

Преданные поклонники знаменитости отреагировали моментально. Многие пришли в восторг от нового имиджа модели. Другие признались, что не сразу узнали на снимке супругу Канье Уэста. Некоторые восхитились красотой и молодостью Ким Кардашьян. Но были и те, кто не оценили ее новую прическу и посчитали, что раньше модель выглядела привлекательнее.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:27

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