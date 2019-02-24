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Эксперты называют Porsche Taycan Sport Turismo самым стильным и практичным автомобилем

Как известно, модель Porsche Taycan еще не дебютировала на рынке, равно как и её модификация Sport Turismo, которая проходит финальные тестирования. По сути, разница между версиями состоит в дизайне задней части.
Эксперты называют Porsche Taycan Sport Turismo самым стильным и практичным автомобилем

На просторах интернета уже опубликована первая информация о концепте Porsche Taycan Turismo, запечатленном на территории Швеции. Даже плотный слой камуфляжа позволил инсайдерам увидеть, что новое транспортное средство имеет сходство с Panamera, а это наверняка понравится покупателям. Новинка получит четыре поддельные выхлопные трубы сзади. Стоит выделить и тонкие задние фонари, а также третий стоп-сигнал в верхней части заднего стекла.

Вероятнее всего, Taycan Sport Turismo появится в трёх вариациях, а базовая версия получит мотор на 400 лошадиных сил, в то время как модификация Turbo будет оснащаться 600-сильным двигателем. С 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется примерно за 3 секунды. В электрокарах предусмотрят систему зарядки на 800 вольт, заряжающую машину в течение 15 минут.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 10:44

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