Эксперты называют Porsche Taycan Sport Turismo самым стильным и практичным автомобилем





На просторах интернета уже опубликована первая информация о концепте Porsche Taycan Turismo, запечатленном на территории Швеции. Даже плотный слой камуфляжа позволил инсайдерам увидеть, что новое транспортное средство имеет сходство с Panamera, а это наверняка понравится покупателям. Новинка получит четыре поддельные выхлопные трубы сзади. Стоит выделить и тонкие задние фонари, а также третий стоп-сигнал в верхней части заднего стекла.Вероятнее всего, Taycan Sport Turismo появится в трёх вариациях, а базовая версия получит мотор на 400 лошадиных сил, в то время как модификация Turbo будет оснащаться 600-сильным двигателем. С 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется примерно за 3 секунды. В электрокарах предусмотрят систему зарядки на 800 вольт, заряжающую машину в течение 15 минут.