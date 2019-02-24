Звезда «Дом-2» Тата Абрамсон очень сильно похудела после новогодних праздников
Бывшая супруга Валерия Блюменкранца Тата Абрамсон шокировала поклонников своей «нездоровой» худобой.
По мнению многочисленных интернет-пользователей, Тате нужно срочно набрать вес.
Не секрет, что Абрамсон, когда еще являлась полноправной участницей телестройки «Дом-2», никогда не могла похвастаться идеальной фигурой. А во время беременности блондинка и вовсе набрала немало лишних килограмм, от которых, зрители были убеждены, молодой мамочке будет не просто избавиться.
Впрочем, фанаты Таты ошибались, ведь ей удалось довольно быстро привести себя в форму. Несколько недель назад блондинка вновь пожаловалась на лишний вес. Тогда Абрамсон призналась, что не стала ограничивать себя во время новогодних праздников, поэтому набрала больше 8 килограмм.
И вот на днях блондинка разместила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, из которой можно сделать вывод, что у нее все-таки получилось вернуть свое стройное тело за считанные дни.
Нужно сказать, что мало кто из подписчиков Абрамсон обрадовался такому повороту событий, ведь многих из них испугала худоба девушки. По словам интернет-пользователей, бывшая участница «Дома-2» явно придерживается очень строгой диеты, так как за несколько дней правильно избавиться от лишних килограмм попросту невозможно.
К слову, фанаты бывшей жены Блюменкранца волнуются, что она может заболеть таким страшным заболеванием, как анорексия.
По мнению многочисленных интернет-пользователей, Тате нужно срочно набрать вес.
Не секрет, что Абрамсон, когда еще являлась полноправной участницей телестройки «Дом-2», никогда не могла похвастаться идеальной фигурой. А во время беременности блондинка и вовсе набрала немало лишних килограмм, от которых, зрители были убеждены, молодой мамочке будет не просто избавиться.
Впрочем, фанаты Таты ошибались, ведь ей удалось довольно быстро привести себя в форму. Несколько недель назад блондинка вновь пожаловалась на лишний вес. Тогда Абрамсон призналась, что не стала ограничивать себя во время новогодних праздников, поэтому набрала больше 8 килограмм.
И вот на днях блондинка разместила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, из которой можно сделать вывод, что у нее все-таки получилось вернуть свое стройное тело за считанные дни.
Нужно сказать, что мало кто из подписчиков Абрамсон обрадовался такому повороту событий, ведь многих из них испугала худоба девушки. По словам интернет-пользователей, бывшая участница «Дома-2» явно придерживается очень строгой диеты, так как за несколько дней правильно избавиться от лишних килограмм попросту невозможно.
К слову, фанаты бывшей жены Блюменкранца волнуются, что она может заболеть таким страшным заболеванием, как анорексия.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:19