Отец Децла поделился сделанным в 1996 году архивным снимком

В своем профиле Александр Толмацкий опубликовал архивное фото, где он позирует вместе с сыном. Отец и его наследник кормят голубей, будущему рэперу на фото всего 13 лет. В подписи к публикации родственник покойного артиста отметил лишь то, что получена фотография еще в 1996. При жизни Децла они с отцом долгое время не общались между собой, а после кончины рэп-исполнителя Толмацкий активно демонстрирует в соцсетях фото и видео с покойным сыном. Также деятель признается, что сожалеет о решении не общаться с отпрыском.В комментариях фолловеры удивились сходству Децла и его отца в молодости. Также многие пользователи отметили, что фото выглядит очень уютным и семейным, по нему видно, что в тот период родитель и сын были по-настоящему близки между собой.