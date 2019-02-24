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Отец Децла поделился сделанным в 1996 году архивным снимком

Отец отечественного рэпера Децла поделился архивным снимком, сделан который был в 1996 году. На представленном на просторах сети Instagram кадре Кириллу Толмацкому всего 13 лет.
Отец Децла поделился сделанным в 1996 году архивным снимком

В своем профиле Александр Толмацкий опубликовал архивное фото, где он позирует вместе с сыном. Отец и его наследник кормят голубей, будущему рэперу на фото всего 13 лет. В подписи к публикации родственник покойного артиста отметил лишь то, что получена фотография еще в 1996. При жизни Децла они с отцом долгое время не общались между собой, а после кончины рэп-исполнителя Толмацкий активно демонстрирует в соцсетях фото и видео с покойным сыном. Также деятель признается, что сожалеет о решении не общаться с отпрыском.

В комментариях фолловеры удивились сходству Децла и его отца в молодости. Также многие пользователи отметили, что фото выглядит очень уютным и семейным, по нему видно, что в тот период родитель и сын были по-настоящему близки между собой.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:16

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