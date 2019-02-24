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Выложенные спиралью скелеты в Мексике озадачили ученых

В процессе раскопок на территории Мексики ученые обнаружили скелеты, выложенные спиралью. Проводилась работа археологов в пределах округа Тлаплан, о чем сообщают на сайте Мексиканского нацинститута антропологии и истории.
Выложенные спиралью скелеты в Мексике озадачили ученых

Возраст захоронения достигает порядка 2,4 тысячи лет, всего на месте находились десять скелетов. Особенность обнаружения в том, что все трупы были выложены спиралью. Археологи допускают, что открытие свидетельствует о ритуальных церемониях того периода. Принадлежат трупы гражданам разного возраста, самым младшим оказался одномесячный ребенок.

У некоторых из тел, как выяснилось, черепа подвергались изменению искусственным путем, идентифицировать удалось двух женщин и мужчину. В настоящее время остается неизвестным, как именно погибли люди, а также, происходило ли это в одно время. Благодаря находке исследователи надеются больше узнать о погребальных ритуалах тех времен. Кроме того, на месте захоронения найдены глиняные горшки и другие экспонаты.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:09

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