Выложенные спиралью скелеты в Мексике озадачили ученых
В процессе раскопок на территории Мексики ученые обнаружили скелеты, выложенные спиралью. Проводилась работа археологов в пределах округа Тлаплан, о чем сообщают на сайте Мексиканского нацинститута антропологии и истории.
Возраст захоронения достигает порядка 2,4 тысячи лет, всего на месте находились десять скелетов. Особенность обнаружения в том, что все трупы были выложены спиралью. Археологи допускают, что открытие свидетельствует о ритуальных церемониях того периода. Принадлежат трупы гражданам разного возраста, самым младшим оказался одномесячный ребенок.
У некоторых из тел, как выяснилось, черепа подвергались изменению искусственным путем, идентифицировать удалось двух женщин и мужчину. В настоящее время остается неизвестным, как именно погибли люди, а также, происходило ли это в одно время. Благодаря находке исследователи надеются больше узнать о погребальных ритуалах тех времен. Кроме того, на месте захоронения найдены глиняные горшки и другие экспонаты.
Возраст захоронения достигает порядка 2,4 тысячи лет, всего на месте находились десять скелетов. Особенность обнаружения в том, что все трупы были выложены спиралью. Археологи допускают, что открытие свидетельствует о ритуальных церемониях того периода. Принадлежат трупы гражданам разного возраста, самым младшим оказался одномесячный ребенок.
У некоторых из тел, как выяснилось, черепа подвергались изменению искусственным путем, идентифицировать удалось двух женщин и мужчину. В настоящее время остается неизвестным, как именно погибли люди, а также, происходило ли это в одно время. Благодаря находке исследователи надеются больше узнать о погребальных ритуалах тех времен. Кроме того, на месте захоронения найдены глиняные горшки и другие экспонаты.
Наука / Главные новости
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:09