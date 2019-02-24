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Муж Собчак Максим Виторган показал, как проводит время с 2-летним сыном Платоном

Любимый супруг бывшей телеведущей «Дом-2» Ксении Собчак – российский актер театра и кино Максим Виторган продемонстрировал подписчикам, как проводит время с маленьким наследником.

Виторган разместил в личном микроблоге несколько новых Stories, которые по достоинству оценили его подписчики.

Муж Собчак Максим Виторган показал, как проводит время с 2-летним сыном Платоном

Несколько часов назад Максим Эммануилович опубликовал у себя на страничке в Instagram ряд видеозаписей, на которых запечатлен его 2-летний сын Платон. На первом Stories супруга Собчак, мальчик играется с пальцами своего отца.

«Попался», - подписал Виторган новый видеоролик.


Муж Собчак Максим Виторган показал, как проводит время с 2-летним сыном Платоном

Из второго и третьего Stories и подписи известного актера можно сделать вывод, что Платону очень нравится рассматривать различные детские книги.

«Вечер поэзии», - отметил Максим Эммануилович на второй записи.


Муж Собчак Максим Виторган показал, как проводит время с 2-летним сыном Платоном

Нужно сказать, что новые Stories Виторгана понравились многим интернет-пользователям. Один за другим фолловеры принялись заявлять, что уже по нескольку раз пересмотрели видеоролики актера, ведь 2-летним Платоном никак не могут налюбоваться.

Муж Собчак Максим Виторган показал, как проводит время с 2-летним сыном Платоном

«Какой же милый ребенок! Уже 10 раз пересмотрела Ваши, Максим, сторис, не могу никак остановиться.. Чудо маленькое! Налюбоваться не могу на Платошу!», «Здоровья крепкого Платоше! Пусть и дальше растет на радость маме и папе!», - продолжают писать в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:03

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