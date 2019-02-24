Муж Собчак Максим Виторган показал, как проводит время с 2-летним сыном Платоном

«Попался», - подписал Виторган новый видеоролик.



«Вечер поэзии», - отметил Максим Эммануилович на второй записи.

«Какой же милый ребенок! Уже 10 раз пересмотрела Ваши, Максим, сторис, не могу никак остановиться.. Чудо маленькое! Налюбоваться не могу на Платошу!», «Здоровья крепкого Платоше! Пусть и дальше растет на радость маме и папе!», - продолжают писать в Сети.





Виторган разместил в личном микроблоге несколько новых Stories, которые по достоинству оценили его подписчики.Несколько часов назад Максим Эммануилович опубликовал у себя на страничке в Instagram ряд видеозаписей, на которых запечатлен его 2-летний сын Платон. На первом Stories супруга Собчак, мальчик играется с пальцами своего отца.Из второго и третьего Stories и подписи известного актера можно сделать вывод, что Платону очень нравится рассматривать различные детские книги.Нужно сказать, что новые Stories Виторгана понравились многим интернет-пользователям. Один за другим фолловеры принялись заявлять, что уже по нескольку раз пересмотрели видеоролики актера, ведь 2-летним Платоном никак не могут налюбоваться.