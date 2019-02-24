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Полина Гагарина сильно устает из-за участия в китайском шоу

Полина Гагарина откровенно призналась, что поездки в Китай ради участия в одном из местных шоу вызывают у нее сильную усталость. Трудности у отечественной певицы связаны с проектом Singer.
Полина Гагарина сильно устает из-за участия в китайском шоу

Как призналась Полина Гагарина в новой публикации на просторах Instagram, каждую неделю ей приходится летать до Китая по девять часов, еще 2,5 часа она добирается на поезде до места назначения. Тем не менее, участие в Singer артистка считает вызовом самой себе, а главным ее соперником выступает сама певица с ее страхами, усталостью и волнением. Также знаменитость отметила, что вышеупомянутое шоу является уникальным в своем роде и имеет высокий рейтинг.

Участниками Singer становятся только исполнители с опытом, уже имеющие свою аудиторию. Работать с другими конкурсантами на одной сцене Полина Гагарина для себя считает честью. В комментариях фолловеры отметили, что певица удачно представляет РФ, пожелав ей показать высокий результат.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:00

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