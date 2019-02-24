Полина Гагарина сильно устает из-за участия в китайском шоу

Как призналась Полина Гагарина в новой публикации на просторах Instagram, каждую неделю ей приходится летать до Китая по девять часов, еще 2,5 часа она добирается на поезде до места назначения. Тем не менее, участие в Singer артистка считает вызовом самой себе, а главным ее соперником выступает сама певица с ее страхами, усталостью и волнением. Также знаменитость отметила, что вышеупомянутое шоу является уникальным в своем роде и имеет высокий рейтинг.Участниками Singer становятся только исполнители с опытом, уже имеющие свою аудиторию. Работать с другими конкурсантами на одной сцене Полина Гагарина для себя считает честью. В комментариях фолловеры отметили, что певица удачно представляет РФ, пожелав ей показать высокий результат.