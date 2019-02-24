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Протесты в Марокко могут повлиять на планы Меган Маркл и принца Гарри

Представители королевской семьи принц Гарри и его супруга Меган Маркл планируют провести несколько дней в Марокко, однако этому могут помешать проходящие там протесты. Данную информацию опубликовало зарубежное издание Express.
Протесты в Марокко могут повлиять на планы Меган Маркл и принца Гарри

Посетив Марокко с официальным визитом герцоги Сассекские проявили желание задержатся в городе Рабат и организовать себе отдых перед появлением на свет их первого ребенка, который должен родится уже в апреле. Некоторые эксперты говорят о том, что мини-отпуск королевской пары может не удастся из-за волны протестов, которые в последнее время постоянно вспыхивают на территории Марокко. Появление акций протеста привело к тому, что в стране усилили меры безопасности.

Источник, который знаком с принцем Гарри и Меган Маркл, рассказал представителям СМИ, что угрозу будущей маме и ее наследнику может принести привычка «входить в толпу». Герцоги Сассекские известны своей любовью тесно общаться с народом. Они постоянно собирают вокруг себя большое количество людей. Это может обернутся неприятностями, так как на сегодняшний день неизвестно настроение протестующих. Для того, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, королевская семья приняла решение на этот раз ограничить встречи с народом.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:55

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