В США во время прямой трансляции канала NBC был замечен НЛО





Примечательно, что диктор NBC оставил появление в небе НЛО без внимания. Сперва конспиролог допустил, что имел место запуск ракеты, но после ознакомления стало известно, что подобных мероприятий в Кливленде не проводилось. Увеличив картинку, Скотт Уоринг пришел к заключению, что камера запечатлела имеющий дискообразную форму НЛО, однако у последнего не наблюдалось крыльев, огней, а также каких-либо пропеллеров.По мнению уфолога, замеченный НЛО может выступать свидетельством того, что представители внеземных цивилизаций ведут наблюдение за человечеством. Обратил Уоринг внимание и на то, что в последнее время подобные объекты замечают над рядом крупных городов, что говорит о повышенной активности инопланетян.