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Основатель Sports.ru Станислав Гридасов рассказал о начале творческого пути Анны Семенович

Выступающий основателем площадки Sports.ru Станислав Гридасов решил рассказать журналистам, как выводил в свет молодую Анну Семенович. Тогда певица только начинала свой творческий путь.
Основатель Sports.ru Станислав Гридасов рассказал о начале творческого пути Анны Семенович

В беседе с представителями агентства “Москва” Станислав Гридасов отметил, что с Анной Семенович общался в начале 2000-х годов. Тогда экс-фигуристка начала покорять сцену, мечтая развить свой творческий потенциал. Сам основатель Sports.ru в тот период лишь начинал свою работу с изданием GQ, куда его пригласил Алексей Зимин. Семенович Гридасов звал преимущественно в клубы, примерно в тот же период подружился журналист и с Сергеем Шнуровым, тогда как от спорта его круг общения стал далек.
Основатель Sports.ru Станислав Гридасов рассказал о начале творческого пути Анны Семенович

Как отметил основатель Sports.ru, Семенович вывести в люди он согласился из-за просьбы знакомого, чье имя разглашать не торопится. Станислав Гридасов пояснил, что обычно звонил певице, затем приглашал ее в ресторан на клубную вечеринку, а непосредственно знакомства артистка заводила уже самостоятельно.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:44

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