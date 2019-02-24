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Экс-участница «Дом-2» Екатерина Зиновьева прошла кастинг в шоу «ПЕСНИ»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Зиновьева стала героиней известнейшего музыкального телепрокта «ПЕСНИ» на телеканале «ТНТ».

Екатерина появилась на кастинге шоу «ПЕСНИ», 2 сезон, с песней Светланы Лободы. Девушка выступала не под своим именем, а специально для проекта придумала себе псевдоним – ZINA.

Экс-участница «Дом-2» Екатерина Зиновьева прошла кастинг в шоу «ПЕСНИ»

Несколько часов назад в эфир телеканала «ТНТ» вышла 2 серия 2 сезона телешоу «ПЕСНИ». Одной из самых долгожданных героинь проекта стала экс-участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а по совместительству и бывшая возлюбленная Александра Гобозова – Екатерина Зиновьева.

Нужно сказать, что появление Екатерины на сцене проекта «ПЕСНИ» очень обрадовало одного из наставников, а если быть точнее Тимати, который тут же воскликнул, что наконец-таки дождался того дня, когда к ним в шоу придет хоть кто-то из его «любимого» реалити.

К слову, Зиновьева не растерялась, и когда взяла слова сразу же отметила, что намерена развеять сложившийся стереотип про телепроект. Екатерина заявила, что «Дом-2» на самом деле является реалити-шоу про любовь.

Экс-участница «Дом-2» Екатерина Зиновьева прошла кастинг в шоу «ПЕСНИ»

Спустя несколько мгновений Павел Воля подчеркнул, что Зиновьева большая молодец, ведь ей удается прекрасно держаться, а также добавил, что ни он, ни один из наставников шоу «ПЕСНИ» не имеет ничего против проекта «Дом-2».

Впрочем, музыкальных испытаний Екатерина не смогла пройти, а наставники практически не обратили внимания на то, как она выступила.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:36

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