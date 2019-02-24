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Состояние госпитализированного 88-летнего актера Георгия Данелия медики считают тяжелым

Состояние оказавшегося в медучреждении актера Георгия Данелия оценивается специалистами как тяжелое. На госпитализации 88-летнего артиста настояли медики после того, как он пожаловался на плохое самочувствие.
Состояние госпитализированного 88-летнего актера Георгия Данелия медики считают тяжелым

Врачам Георгий Данелия пожаловался на одышку, после чего его доставили в одну из больниц Москвы. Там режиссеру предстоит пройти более полное обследование, однако предварительно они диагностировали у пациента пневмоторакс. Оценивается состояние 88-летнего деятеля, как тяжелое.

В последнее время Данелия достаточно редко появляется на людях, проводя большую часть времени дома. Виной этому плохое самочувствие артиста и его возраст. В серьезных проблемах со здоровьем сознался актер несколько лет назад, тогда он рассказал, что долгое время пытается бороться с эмфиземой легких. Сперва ходили слухи, что к недугу привела привычка звезды курить, но позже оказалось, что еще в юности актер пережил туберкулез.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:26

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