Состояние госпитализированного 88-летнего актера Георгия Данелия медики считают тяжелым





Врачам Георгий Данелия пожаловался на одышку, после чего его доставили в одну из больниц Москвы. Там режиссеру предстоит пройти более полное обследование, однако предварительно они диагностировали у пациента пневмоторакс. Оценивается состояние 88-летнего деятеля, как тяжелое.В последнее время Данелия достаточно редко появляется на людях, проводя большую часть времени дома. Виной этому плохое самочувствие артиста и его возраст. В серьезных проблемах со здоровьем сознался актер несколько лет назад, тогда он рассказал, что долгое время пытается бороться с эмфиземой легких. Сперва ходили слухи, что к недугу привела привычка звезды курить, но позже оказалось, что еще в юности актер пережил туберкулез.