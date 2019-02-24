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В США скончался 30-летний внук актера Кларка Гейбла

В США в одном из гостиничных номеров Далласа скончался 30-летний внук известного американского актера Кларка Гейбла. Последний известен широким массам по ленте “Унесенные ветром”.
В США скончался 30-летний внук актера Кларка Гейбла

Согласно имеющимся данным, тело Кларка Гейбла III было выявлено в снятом им номере в отеле, обнаружила труп представителя известной династии его невеста. Последняя на место вызывала скорую и правоохранителей, но медики смогли лишь констатировать факт смерти. После того, как о кончине наследника звезды “Унесенных ветром” стало известно СМИ, там вспомнили, что несколько лет назад актера подозревали в пристрастии к запрещенным препаратам. При этом сам внук Кларка Гейбла обвинения решительно отрицал.
В США скончался 30-летний внук актера Кларка Гейбла

Есть данные, что в Даллас артист приехал на съемки, смерть настигла 30-летнего Гейбла-младшего при невыясненных обстоятельствах. Также источники утверждают, что каких-либо серьезных проблем со здоровьем у покойного не было. За свою карьеру внук Кларка Гейбла успел сыграть в 17 кинолентах.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:16

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