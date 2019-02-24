Ученые: Цвет мочи указывает на проблемы со здоровьем





По словам специалистов, цвет мочи здорового человека должен быть слегка желтоват или вообще прозрачно-белый. Если в продукте жизнедеятельности присутствует примесь красноватого цвета, то это может означать наличие проблем, связанных с работой почек или развитие онкологической опухоли. Появление в урине темно-желтого тона свидетельствует об обезвоживании организма. Медики отмечают, что преобразование в цвете мочи также могут появится и от изменения пищевого рациона. Например, при овощной диете большое потребление свеклы окрашивает ее в розово-красный оттенок.Исследователь Эндрю Торнбер подчеркнул, что наличие у отходов жизнедеятельности желто-оранжевого цвета чаще всего говорит о том, что в организме человека содержится большое количество витамина B2, который входит в состав поливитаминных комплексов и многих продуктов питания. Врач говорит, что в течение суток в организм здорового мужчины должно попадать 1,3 миллиграмма рибофлавина, а в организм женщины – 1,1 миллиграмм. В случае переизбытка данного вещества может проявится зуд, проблемы с глазами, печенью, онемение конечностей.Ученые подчеркивают: пшеница, миндаль, лосось, красное мясо, яйца содержат витамин B2. Поэтому необходимо перед тем, как начать употребление биологически активных добавок, обратиться за консультацией к специалистам.