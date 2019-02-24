Ученые: Цвет мочи указывает на проблемы со здоровьем
Проведя исследования ученые установили, как цвет мочи зависит от состояния организма человека. Оказывается, ее оттенок способен указывать на развитие различных заболеваний.
По словам специалистов, цвет мочи здорового человека должен быть слегка желтоват или вообще прозрачно-белый. Если в продукте жизнедеятельности присутствует примесь красноватого цвета, то это может означать наличие проблем, связанных с работой почек или развитие онкологической опухоли. Появление в урине темно-желтого тона свидетельствует об обезвоживании организма. Медики отмечают, что преобразование в цвете мочи также могут появится и от изменения пищевого рациона. Например, при овощной диете большое потребление свеклы окрашивает ее в розово-красный оттенок.
Исследователь Эндрю Торнбер подчеркнул, что наличие у отходов жизнедеятельности желто-оранжевого цвета чаще всего говорит о том, что в организме человека содержится большое количество витамина B2, который входит в состав поливитаминных комплексов и многих продуктов питания. Врач говорит, что в течение суток в организм здорового мужчины должно попадать 1,3 миллиграмма рибофлавина, а в организм женщины – 1,1 миллиграмм. В случае переизбытка данного вещества может проявится зуд, проблемы с глазами, печенью, онемение конечностей.
Ученые подчеркивают: пшеница, миндаль, лосось, красное мясо, яйца содержат витамин B2. Поэтому необходимо перед тем, как начать употребление биологически активных добавок, обратиться за консультацией к специалистам.
По словам специалистов, цвет мочи здорового человека должен быть слегка желтоват или вообще прозрачно-белый. Если в продукте жизнедеятельности присутствует примесь красноватого цвета, то это может означать наличие проблем, связанных с работой почек или развитие онкологической опухоли. Появление в урине темно-желтого тона свидетельствует об обезвоживании организма. Медики отмечают, что преобразование в цвете мочи также могут появится и от изменения пищевого рациона. Например, при овощной диете большое потребление свеклы окрашивает ее в розово-красный оттенок.
Исследователь Эндрю Торнбер подчеркнул, что наличие у отходов жизнедеятельности желто-оранжевого цвета чаще всего говорит о том, что в организме человека содержится большое количество витамина B2, который входит в состав поливитаминных комплексов и многих продуктов питания. Врач говорит, что в течение суток в организм здорового мужчины должно попадать 1,3 миллиграмма рибофлавина, а в организм женщины – 1,1 миллиграмм. В случае переизбытка данного вещества может проявится зуд, проблемы с глазами, печенью, онемение конечностей.
Ученые подчеркивают: пшеница, миндаль, лосось, красное мясо, яйца содержат витамин B2. Поэтому необходимо перед тем, как начать употребление биологически активных добавок, обратиться за консультацией к специалистам.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:13