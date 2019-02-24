В Великобритании создающий облачные тоннели НЛО сняли на видео





О необычном событии посредством своего сайта сообщил известный уфолог Скотт Уоринг. На представленном видео в небе над Восточным Сассексом виднеется НЛО, который осуществляет движение по “тоннелям”, сделанным прямо среди облаков. По мнению конспиролога, между “образованиями” из туч и “летающей тарелкой” имеется непосредственная связь. Хотя материалы отсняты еще в 2018 году, в открытом доступе они оказались только сейчас.Уоринг предполагает, что указанные тоннели пришельцы используют для того, чтобы оставаться незамеченными для людей во время движения. Однако этот раз стал скорее исключением, поскольку уфологу все же удалось зафиксировать НЛО в небе, а теперь конспиролог намерен изучить явление более тщательно.