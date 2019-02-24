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Украинская песня группы Каzka “Плакала” оказалась плагиатом

Ставшая популярной на просторах Сети песня “Плакала” на украинском языке в исполнении группы Каzka оказалась плагиатом. Не так давно композиции удалось войти в число лучших хитов популярного чарта Shazam.
Украинская песня группы Каzka “Плакала” оказалась плагиатом

Во Всемирной паутине разгорелся скандал, который предполагает, что основой для песни “Плакала” оказалась композиция арабского коллектива Yoya — “Reborn”. Такое заявление озвучили пользователи YouTube-канала Haram Records, где и размещен “оригинальный” вариант украинского трека. Дебютировал сингл в начале 2016 года, а первым о сходстве между “Плакала” и “Reborn” заявил интернет-блогер.
Украинская песня группы Каzka “Плакала” оказалась плагиатом

Многие пользователи и даже музыкальные эксперты после сравнения двух композиций тоже пришли к выводу о наличии сходства между хитом Каzka и песней Yoya. Широкую популярность “Плакала” получила по той причине, что это впервые, когда исполненная на украинском языке песня оказывается на вершине чарта YouTube. Благодаря этому коллектив обошел многих других известных артистов из Украины непосредственно в украинском сегменте YouTube.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:00

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