Украинская песня группы Каzka “Плакала” оказалась плагиатом





Во Всемирной паутине разгорелся скандал, который предполагает, что основой для песни “Плакала” оказалась композиция арабского коллектива Yoya — “Reborn”. Такое заявление озвучили пользователи YouTube-канала Haram Records, где и размещен “оригинальный” вариант украинского трека. Дебютировал сингл в начале 2016 года, а первым о сходстве между “Плакала” и “Reborn” заявил интернет-блогер.Многие пользователи и даже музыкальные эксперты после сравнения двух композиций тоже пришли к выводу о наличии сходства между хитом Каzka и песней Yoya. Широкую популярность “Плакала” получила по той причине, что это впервые, когда исполненная на украинском языке песня оказывается на вершине чарта YouTube. Благодаря этому коллектив обошел многих других известных артистов из Украины непосредственно в украинском сегменте YouTube.