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Сын Елены Яковлевой Денис Шальных намерен избавиться от татуировок на лице

Сын отечественной актрисы Елены Яковлевой намеревается избавиться от татуировки на лице. В частности, Денис Шальных планирует свести красующийся на левой щеке гроб.
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных намерен избавиться от татуировок на лице

Денис Шальных привык к экспериментам над собственной внешностью, поскольку еще в юности покрыл тело тату. Елена Яковлева позже говорила, что ее наследник пожалел об этом спустя пару лет. Недавно молодой человек выкрасил волосы в розовый цвет, также он продолжает делать пирсинг, но на новые рисунки на теле не решается. Более того, Шальных собирается свести одно из своих тату на лице.
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных намерен избавиться от татуировок на лице

Звездная мать отмечает, что “загробная символика” не лучшим образом отражается на жизни, что касается ментального и физического состояния. Елена Яковлева настаивает, что каждому необходимо осуществлять шаги в сторону просветления, поскольку обычно то, что у человека снаружи, может быть и у него внутри. Пока неизвестно, когда Денис Шальных решится на процедуру сведения татуировки.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:55

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