Поклонники сравнили певицу Глюкозу с Дженнифер Лопес из-за массивных очков

На опубликованном фотоснимке Глюкоза запечатлена в заведение общественного питания. На ней одет белый свитер с высоким горлом, шуба коричневого цвета, и солнцезащитные очки большого размера. Подписывая свой пост певица призналась, что ее мир прекрасен.Подписчики мгновенно отреагировали на новую публикацию кумира. Они поспешили оставить большое количество комментариев, в которых восхищаются не только ее вокальными данными, но и всегда ухоженным и аккуратным внешним видом. Многие из фанатов отметили, что Наталья Чистякова-Ионова в новом образе очень похожа на одну из популярнейших американских певиц, актрису и модель Дженнифер Лопес.