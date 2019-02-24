Поклонники сравнили певицу Глюкозу с Дженнифер Лопес из-за массивных очков
Певица Глюкоза, настоящее имя, которой Наталья Чистякова-Ионова, поделилась с подписчиками фотографией в массивных очках, разместив ее в микроблоге социальной сети Instagram. Поклонники быстро оценили новый образ 32-летней исполнительницы и даже сравнили ее с американской артисткой Дженнифер Лопес.
На опубликованном фотоснимке Глюкоза запечатлена в заведение общественного питания. На ней одет белый свитер с высоким горлом, шуба коричневого цвета, и солнцезащитные очки большого размера. Подписывая свой пост певица призналась, что ее мир прекрасен.
Подписчики мгновенно отреагировали на новую публикацию кумира. Они поспешили оставить большое количество комментариев, в которых восхищаются не только ее вокальными данными, но и всегда ухоженным и аккуратным внешним видом. Многие из фанатов отметили, что Наталья Чистякова-Ионова в новом образе очень похожа на одну из популярнейших американских певиц, актрису и модель Дженнифер Лопес.
На опубликованном фотоснимке Глюкоза запечатлена в заведение общественного питания. На ней одет белый свитер с высоким горлом, шуба коричневого цвета, и солнцезащитные очки большого размера. Подписывая свой пост певица призналась, что ее мир прекрасен.
Подписчики мгновенно отреагировали на новую публикацию кумира. Они поспешили оставить большое количество комментариев, в которых восхищаются не только ее вокальными данными, но и всегда ухоженным и аккуратным внешним видом. Многие из фанатов отметили, что Наталья Чистякова-Ионова в новом образе очень похожа на одну из популярнейших американских певиц, актрису и модель Дженнифер Лопес.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:44