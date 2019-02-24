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Младшую дочь актера Алексея Петренко могут оставить без наследства

Младшую дочь известного актера Алексея Петренко Меланию могут оставить без наследства. За отстранение от получения имущества покойного артиста его последней супруги Азимы и ее наследницы продолжает активно выступать его старшая дочь Полина.
Младшую дочь актера Алексея Петренко могут оставить без наследства

Алексея Петренко не стало несколько лет назад, однако споры о его имуществе не утихают даже сейчас. В последние месяцы ухаживала за актером некая Азима, однако старшая дочь артиста Полина убеждена, что женщина является мошенницей. В частности, накануне суд постановил, что предоставленное матерью свидетельство о рождении младшей дочери деятеля культуры Мелании является подделкой. По мнению родственницы артиста, девушка родилась в союзе Азимы и ее нового мужчины, поэтому покойному актеру она не приходится кровной наследницей.
Младшую дочь актера Алексея Петренко могут оставить без наследства

Азима Абдумаминова напротив выступает против того, чтобы Полина Петренко получала наследство, утверждая, что та бросила отца и никак за ним не ухаживала. Сама старшая дочь Алексея Петренко признается, что для нее уход родителя из семьи стал большим ударом, и сейчас она хотела бы просто поговорить с отцом.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:37

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