Младшую дочь актера Алексея Петренко могут оставить без наследства





Алексея Петренко не стало несколько лет назад, однако споры о его имуществе не утихают даже сейчас. В последние месяцы ухаживала за актером некая Азима, однако старшая дочь артиста Полина убеждена, что женщина является мошенницей. В частности, накануне суд постановил, что предоставленное матерью свидетельство о рождении младшей дочери деятеля культуры Мелании является подделкой. По мнению родственницы артиста, девушка родилась в союзе Азимы и ее нового мужчины, поэтому покойному актеру она не приходится кровной наследницей.Азима Абдумаминова напротив выступает против того, чтобы Полина Петренко получала наследство, утверждая, что та бросила отца и никак за ним не ухаживала. Сама старшая дочь Алексея Петренко признается, что для нее уход родителя из семьи стал большим ударом, и сейчас она хотела бы просто поговорить с отцом.