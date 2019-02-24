Исландские власти разрешили убить более 2000 китов в течение пяти лет





Запрет на китобойный промысел была возобновлен после того, как министр рыболовства Кристьян Джулиуссон объявил на этой неделе о ежегодной квоте в 2130 взрослых и молодых особей в течение следующих пяти лет.Хотя многие исландцы поддерживают охоту на китов, все большее количество предпринимателей и политиков выступают против нее из-за зависимости североатлантического островного государства от туризма. По их словам, китобойный промысел вреден для бизнеса и представляет угрозу для репутации страны и международного туризма, который стал основой национальной экономики Исландии.С тех пор как в Исландии в 2006 году возобновилась коммерческая охота на китов, китобойные компании никогда не исчерпывали свою полную квоту. Таким образом, считается маловероятным, что все 2130 китов будут убиты в соответствии с новой программой.