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Ученые: Неандертальцы могли вымереть из-за предрасположенности к кровосмешению
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Ученые: Неандертальцы могли вымереть из-за предрасположенности к кровосмешению

Ученые выяснили, что неандертальцы были предрасположены к инбридингу (кровосмешению), и, возможно, это привело к их вымиранию. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Discovermagazine.


Ученые: Неандертальцы могли вымереть из-за предрасположенности к кровосмешению

Неандертальцы обитали на Земле 40 000 - 230 000 лет назад. С тех пор, как более 150 лет назад были обнаружены первые останки этих представителей человечества, исследователи многое узнали об их образе жизни, технологиях и эволюционной истории.

В последние годы ученые находили все больше доказательств того, что неандертальцы скрещивались не только с Человеком разумным и Денисовским человеком, но и занимались инбридингом, то есть вступали в половую связь с близкородственными или генетически сходными особями. По мнению исследователей, это могло стать причиной их вымирания.

Науке известно, что рождение потомства от кровных родственников является негативным явлением. Спаривание людей с очень похожим составом генов увеличивает шансы на возникновение у их детей рецессивных генетических расстройств, а, следовательно, и многих заболеваний.

В начале этого месяца антропологи сообщили о четких доказательствах кровного родства у неандертальцев на основании изучения ископаемых скелетов. Ученые обнаружили 17 костей, принадлежащих, по крайней мере, 4 неандертальцам, которые свидетельствуют о врожденных аномалиях. Эти дефекты присутствовали при рождении, а не были получены течение жизни из-за травм, инфекций или недостатка питания. Другими словами, эти особенности скелета показывают, что родители были родственниками.

Ученые отметили, что у них пока нет возможности измерить распространенность инбридинга и его влияние на вид в целом, но они могут с уверенностью сказать, что некоторые неандертальцы были инбрендными, и это увеличило их шансы на вымирание.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:23

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