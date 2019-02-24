Животные могут использовать плоды деятельности человека в своих интересах - Ученые





Несколько лет назад Билл Бейтман (Bill Bateman), зоолог из Университета Кертин в Австралии, заметил, что при сооружении горнодобывающими компаниями элементов инфраструктуры в дикой природе животные начинали использовать эти антропогенные объекты в своих интересах, хотя люди обычно считают любую деятельность, совершаемую ими в дикой природе, исключительно негативной.Данная теория подтвердилась в результате нового исследования, проведенного в тропических лесах Таиланда. Жизнь мелких птиц, называемых шама-дроздами, и обитающих в этой среде, которые построили свои гнезда возле дорог, оказалась более благополучной, чем у их сородичей, гнездящихся далеко от плодов человеческой деятельности. Причиной данного явления было то, что, выбрав для своего обитания места около объектов транспортной инфраструктуры, они избегали главных естественных врагов – обезьян и змей (хищники, как правило, придерживаются более глубоких лесов).Однако не все животные извлекают выгоду из искусственной среды, и ученые все еще пытаются выяснить, почему похожие виды имеют разные реакции на жизнь рядом с людьми.Автор научной работы отметил, что результаты его исследования должны служить своеобразным сигналом, чтобы рассматривать города, как потенциальные горячие точки для биоразнообразия, особенно когда урбанизация распространяется в тех местах, которые когда-то были дикими. По словам ученого, любое понимание негативных или позитивных последствий для животного мира полезно знать.