Ученые: Грибок слизистой оболочки кишечника может повлиять на здоровье легких





Исследователи из Кильского университета и Университетской больницы Шлезвиг-Гольштейна (Германия) расшифровали механизм, с помощью которого грибок Candida albicans (молочница) в кишечнике может усилить воспалительные процессы в легких.По словам ученых, Candida albicans, присутствует в кишечнике, на коже, слизистых оболочках и является фактически безвредным. Однако результаты последнего исследования показали, что этот грибок влияет на баланс иммунной системы человека.Молочница стимулирует иммунитет к выработке специфических защитных клеток Th17. Однако некоторые из них затем атакуют другие грибки, такие как Aspergillus fumigatus. Специалисты зафиксировали у людей с ослабленным иммунитетом повышенный уровень Th17-клеток в их легочной ткани. Защитная реакция Th17 в кишечнике, по-видимому, усиливает патогенные процессы в легких.Ученые отметили, что благодаря их научной работе впервые стало известно о том, как отдельный представитель микробиома, Candida albicans, влияет на специфический иммунный ответ на большую группу других микробов. По мнению исследователей, расшифровка таких эффектов отдельных микробов в будущем будет применяться в медицине и способствовать разработке целевых методов лечения.