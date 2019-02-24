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Ученые: Грибок слизистой оболочки кишечника может повлиять на здоровье легких

Немецкие ученые выяснили, что безвредный грибок Candida albicans слизистой оболочки кишечника может нанести вред иммунной системе человека и стать причиной воспалительных процессов в легких. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании ScienceDaily.


Ученые: Грибок слизистой оболочки кишечника может повлиять на здоровье легких

Исследователи из Кильского университета и Университетской больницы Шлезвиг-Гольштейна (Германия) расшифровали механизм, с помощью которого грибок Candida albicans (молочница) в кишечнике может усилить воспалительные процессы в легких.

По словам ученых, Candida albicans, присутствует в кишечнике, на коже, слизистых оболочках и является фактически безвредным. Однако результаты последнего исследования показали, что этот грибок влияет на баланс иммунной системы человека.

Молочница стимулирует иммунитет к выработке специфических защитных клеток Th17. Однако некоторые из них затем атакуют другие грибки, такие как Aspergillus fumigatus. Специалисты зафиксировали у людей с ослабленным иммунитетом повышенный уровень Th17-клеток в их легочной ткани. Защитная реакция Th17 в кишечнике, по-видимому, усиливает патогенные процессы в легких.

Ученые отметили, что благодаря их научной работе впервые стало известно о том, как отдельный представитель микробиома, Candida albicans, влияет на специфический иммунный ответ на большую группу других микробов. По мнению исследователей, расшифровка таких эффектов отдельных микробов в будущем будет применяться в медицине и способствовать разработке целевых методов лечения.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:54

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