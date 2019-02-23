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В США школьник построил полностью рабочий термоядерный реактор

Ученик одной из школ США построил рабочий термоядерный реактор. 12-летний школьник стал первым, кому удалось создать подобное устройство в столь юном возрасте.
В США школьник построил полностью рабочий термоядерный реактор

Для создания реактора вундеркинду понадобились детали, которые его родители приобрели на платформе eBay, общая стоимость составила несколько тысяч долларов. Данное устройство может разбивать атомы с достаточной мощностью, чтобы, возвращаясь в исходное положение, они могли отдавать энергию, которая в них оказывалась. В плазменном сердечнике нагревается специальный газ, который при нагревании способствует слиянию атомов. Инструкцию по сборке такого реактора подросток нашел в Интернете.

Попытки собрать термоядерное устройство уже были предприняты ранее 17-летним Дэвидом Ханом. Однако вследствие этого эксперимента он подверг облучению целый город. Чтобы подобный опыт не повторился, специалисты контролировали весь процесс сборки реактора 12-летним мальчиком.



 
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Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 21:05

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