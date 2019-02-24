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Рита Дакота поделилась в Instagram видео пробуждения своей дочки Мии

Российская певица Рита Дакота поделилась в Instagram видео, в котором показывает дочку после пробуждения. 28-летняя звезда родила малышку в октябре позапрошлого года. Отцом Мии является Влад Соколовский.
Рита Дакота поделилась в Instagram видео пробуждения своей дочки Мии

На видео видно, что дочка Рита Дакота после пробуждения не до конца ещё проснулась. При этом она очень милая. Подписчики поразились, как нежно ведёт себя мама с дочуркой. Фолловеры оставили массу милых комментариев в отношении Мии.

Стоит отметить, что в августе Рита Дакота решила подать на развод с Соколовским. Звезда узнала, что её супруг изменял ей на протяжении их отношений. С рядом девушек певица была знакома лично.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:42

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