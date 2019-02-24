Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своём материнстве





По словам Кудрявцевой, её дочка освоила уже ползание, а также научилась сидеть. Она отмечает, что у Маши очень много сходств с её отцом. Малышку ласково дома родители называют кукушонком, булочкой, а также пирожком. Ведущая рассказала, что она очень беспокойная мама. Она часто нервничает и переживает по разным поводам.При этом телеведущая хочет обзавестись ещё одним ребёнком. Лера Кудрявцева отметила, что ей очень нравится находиться в роли молодой мамы.