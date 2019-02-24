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Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своём материнстве

Лера Кудрявцева, известная российская телеведущая, несколько месяцев назад родила ребёнка. Знаменитость решила поделиться со своими поклонниками впечатлениями от материнства, а также рассказать о маленькой своей дочурке Маше.
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своём материнстве

По словам Кудрявцевой, её дочка освоила уже ползание, а также научилась сидеть. Она отмечает, что у Маши очень много сходств с её отцом. Малышку ласково дома родители называют кукушонком, булочкой, а также пирожком. Ведущая рассказала, что она очень беспокойная мама. Она часто нервничает и переживает по разным поводам.
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своём материнстве

При этом телеведущая хочет обзавестись ещё одним ребёнком. Лера Кудрявцева отметила, что ей очень нравится находиться в роли молодой мамы.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:25

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