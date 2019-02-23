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Кардиолог Ярослав Ашихмин считает, что смерть Децла можно было предотвратить

Смерть Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, наступила вследствие остановки сердца. По мнению кардиолога, такой исход можно было предотвратить.
Кардиолог Ярослав Ашихмин считает, что смерть Децла можно было предотвратить

Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин заявил, что медицина сейчас способна практически на все. При правильном обследовании и профилактике люди, которые страдают от пагубных привычек, способны жить полноценной жизнью. Такие методы лечения являются радикальными, однако имеют место быть. С помощью такого лечения пациенты хорошо себя чувствуют и не жалуются на плохое самочувствие.

Медик считает, что смерть Децла можно было избежать таким образом. Даже при употреблении наркотиков, подобрав правильное лечение, предотвратить исход было реально. Ярослав Ашихмин также добавил, что сердечная недостаточность не является приговором, и современная медицина способна побороть и этот недуг.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 21:16

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