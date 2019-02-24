АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов 2019 года с большим экраном от 6,4 дюйма
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Денис Клявер выложил в Instagram архивный видеоролик о его службе в армии

Денис Клявер, являющийся бывшим участником популярного в России дуэта под названием «Чай вдвоём», выложил в Instagram архивный видеоролик с его службы в армии. Ролик демонстрирует, как молодой солдат первый раз собирается в увольнение.
Денис Клявер выложил в Instagram архивный видеоролик о его службе в армии

Комментируя выложенное видео, Денис Клявер заметил, что в «отгул» его провожает в этот день Остапенко Анатолий Иванович, являющийся начальником, а также дирижёром оркестра. Данное яркое событие решила снять на камеру мама будущей звезды. Из кадров видно, что она напоминает своему сыну надеть шапку перед уходом из его воинской части. Это показывает, что в независимости от количества звёзд на погонах и возраста, для матери мужчина всегда остаётся маленьким любимым сыночком.

Клявер в своём посте поздравил с наступившим 23 Февраля всех защитников Отчества. Певец пожелал мужчинам настоящего богатырского здоровья, а также, чтобы над головой было всегда мирное небо.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Денис Клявер выложил в Instagram
В Индонезии компания Honda показала
Сын Сергея Лазарева трогательно
Ученые рассказали, какие последствия
Мария Порошина призналась, что нашла
Шведские дайверы рассказали об
Михаил Галустян в камуфляже с ружьем
Ученые обнаружили взаимосвязь между
Кардиолог Ярослав Ашихмин считает, что
Кристина Асмус опубликовала
В США школьник построил полностью
Bethesda Softworks раскрыла подробный
Супруга Сергея Жукова рассказала о
Исследователь предложила бюджетный
Альбина Джанабаева устала слушать
В Хабаровске врачи оставили женщину
Политолог: Украине грозит новая война
Фотография с нового смартфона Nokia 9
Беременная Александра Стриженова попала
В Сеть выложили первые фото новой LADA
Марат Башаров может остаться без роли
Ученые назвали причину быстрого
В России начали производить уникальные
Назван ТОП-5 самых дорогих в России
У Элины Камирен появился веский повод
Huawei представит складной смартфон в
Вадим Андреев рассказал о причинах
Ксения Бородина уже в детстве
Врачи огласили действенные методы
В Новосибирске бетонная плита раздавила
Просмотреть все новости