Денис Клявер выложил в Instagram архивный видеоролик о его службе в армии

Комментируя выложенное видео, Денис Клявер заметил, что в «отгул» его провожает в этот день Остапенко Анатолий Иванович, являющийся начальником, а также дирижёром оркестра. Данное яркое событие решила снять на камеру мама будущей звезды. Из кадров видно, что она напоминает своему сыну надеть шапку перед уходом из его воинской части. Это показывает, что в независимости от количества звёзд на погонах и возраста, для матери мужчина всегда остаётся маленьким любимым сыночком.Клявер в своём посте поздравил с наступившим 23 Февраля всех защитников Отчества. Певец пожелал мужчинам настоящего богатырского здоровья, а также, чтобы над головой было всегда мирное небо.