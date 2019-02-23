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Супруга Сергея Жукова рассказала о своем понимании сексуальности

Супруга Сергея Жукова Регина Бурд поделилась с подписчиками в Instagram мнением о сексуальности. Девушка считает, что внешность никак не относится к этому понятию.
Супруга Сергея Жукова рассказала о своем понимании сексуальности

Жена солиста «Руки вверх!» рассказала, что ранее считала короткие юбки признаком сексуальности. Однако сейчас у Бурд совсем другое мнение. Она считает, что современное общество уже не удивить красивой внешностью или откровенными нарядами. Сейчас самым сексуальным в женщине является энергетика, которую возможно только почувствовать. Певица также придерживается мнения, что с возрастом такая энергетика становится более томной, а не кричащей, но в любом случае присутствует.

«Сексуальность - это не что-то внешнее… Это энергия, что-то, что нельзя пощупать, но можно почувствовать. Сексуальность не зависит от возраста» - считает Регина Бурд.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:59

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