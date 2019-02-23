Исследователь предложила бюджетный способ колонизации Марса в ближайшие пять лет





Не секрет, что подобная миссия на Красную планету была мечтой многих ученых последние 3 столетия. Теперь же данное путешествие будет сопровождаться и заселением спутников Марса – Деймоса и Фобоса. Главной проблемой является цена – почти 400 миллиардов фунтов, а большая часть средств уйдет на топливо. Всего полёт на соседнюю планету займёт не более 2-3 лет. По мнению Дебендиктис, разумнее всего использовать гравитацию Юпитера для управления космическим кораблём. С помощью этого манёвра удастся сэкономить почти 20% топлива лишь на расстоянии от Земли до Луны, но такой полёт продлится гораздо дольше – 4 года вместо 4 дней.Тем не менее, исследователи тратят много топлива для его доставки в космос. Ученая разработала собственную методику, благодаря которой ценный ресурс можно будет поставлять контейнерами. Поэтому через некоторое время вполне возможно появление технологии, при которой корабли будут заправляться непосредственно в космосе.