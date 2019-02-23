АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов 2019 года с большим экраном от 6,4 дюйма
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Исследователь предложила бюджетный способ колонизации Марса в ближайшие пять лет

По мнению ученой Эрики Дебендиктис, существует бюджетное решение, с помощью которого люди отправятся на Марс и колонизируют его уже до 2024 года. При этом для данного путешествия будет затрачена лишь 1/10 часть топлива, которую намерены потратить сейчас для такой же цели.
Исследователь предложила бюджетный способ колонизации Марса в ближайшие пять лет

Не секрет, что подобная миссия на Красную планету была мечтой многих ученых последние 3 столетия. Теперь же данное путешествие будет сопровождаться и заселением спутников Марса – Деймоса и Фобоса. Главной проблемой является цена – почти 400 миллиардов фунтов, а большая часть средств уйдет на топливо. Всего полёт на соседнюю планету займёт не более 2-3 лет. По мнению Дебендиктис, разумнее всего использовать гравитацию Юпитера для управления космическим кораблём. С помощью этого манёвра удастся сэкономить почти 20% топлива лишь на расстоянии от Земли до Луны, но такой полёт продлится гораздо дольше – 4 года вместо 4 дней.

Тем не менее, исследователи тратят много топлива для его доставки в космос. Ученая разработала собственную методику, благодаря которой ценный ресурс можно будет поставлять контейнерами. Поэтому через некоторое время вполне возможно появление технологии, при которой корабли будут заправляться непосредственно в космосе.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кардиолог Ярослав Ашихмин считает, что
Кристина Асмус опубликовала
В США школьник построил полностью
Bethesda Softworks раскрыла подробный
Супруга Сергея Жукова рассказала о
Исследователь предложила бюджетный
Альбина Джанабаева устала слушать
В Хабаровске врачи оставили женщину
Политолог: Украине грозит новая война
Фотография с нового смартфона Nokia 9
Беременная Александра Стриженова попала
В Сеть выложили первые фото новой LADA
Марат Башаров может остаться без роли
Ученые назвали причину быстрого
В России начали производить уникальные
Назван ТОП-5 самых дорогих в России
У Элины Камирен появился веский повод
Huawei представит складной смартфон в
Вадим Андреев рассказал о причинах
Ксения Бородина уже в детстве
Врачи огласили действенные методы
В Новосибирске бетонная плита раздавила
В центре Красноярска женщина погибла от
Ольге Бузовой на 23 февраля напомнили о
Аборт любовницы и внебрачный ребёнок:
Маргарита Ларченко увеличила себе грудь
Стелс и мобильные телефоны: Назван
Учёные рассказали о полезных свойствах
Роза Сардарова жестоко унизила Захара
Муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал
Просмотреть все новости