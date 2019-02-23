Политолог: Украине грозит новая война из-за нестабильной политической ситуации





Ищенко отметил: из-за враждующих группировок, выставивших своих кандидатов на выборы, стороны не примирятся ни сейчас, ни после выборов, а новый президент явно встретит сопротивление. К примеру, нынешний глава государства Пётр Порошенко уже задействует силовые ресурсы для удержания своих рейтингов. Более того, без поддержки радикалов и принятия радикальных мер политик попросту не пройдёт во второй тур голосования, уверен Ищенко.Вне зависимости от итогов избирательной кампании и самих выборов, сохраняется риск силовых столкновений, считает политолог. В свою очередь, это может вылиться в вооруженный конфликт и даже гражданскую войну.