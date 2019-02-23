АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов 2019 года с большим экраном от 6,4 дюйма
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Политолог: Украине грозит новая война из-за нестабильной политической ситуации

В интервью СМИ политолог Ростислав Ищенко предположил, что Украина рискует оказаться в состоянии гражданской войны из-за грядущих президентских выборов. По мнению эксперта, нынешняя политическая ситуация в стране вызовет негативные последствия.
Политолог: Украине грозит новая война из-за нестабильной политической ситуации

Ищенко отметил: из-за враждующих группировок, выставивших своих кандидатов на выборы, стороны не примирятся ни сейчас, ни после выборов, а новый президент явно встретит сопротивление. К примеру, нынешний глава государства Пётр Порошенко уже задействует силовые ресурсы для удержания своих рейтингов. Более того, без поддержки радикалов и принятия радикальных мер политик попросту не пройдёт во второй тур голосования, уверен Ищенко.

Вне зависимости от итогов избирательной кампании и самих выборов, сохраняется риск силовых столкновений, считает политолог. В свою очередь, это может вылиться в вооруженный конфликт и даже гражданскую войну.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кардиолог Ярослав Ашихмин считает, что
Кристина Асмус опубликовала
В США школьник построил полностью
Bethesda Softworks раскрыла подробный
Супруга Сергея Жукова рассказала о
Исследователь предложила бюджетный
Альбина Джанабаева устала слушать
В Хабаровске врачи оставили женщину
Политолог: Украине грозит новая война
Фотография с нового смартфона Nokia 9
Беременная Александра Стриженова попала
В Сеть выложили первые фото новой LADA
Марат Башаров может остаться без роли
Ученые назвали причину быстрого
В России начали производить уникальные
Назван ТОП-5 самых дорогих в России
У Элины Камирен появился веский повод
Huawei представит складной смартфон в
Вадим Андреев рассказал о причинах
Ксения Бородина уже в детстве
Врачи огласили действенные методы
В Новосибирске бетонная плита раздавила
В центре Красноярска женщина погибла от
Ольге Бузовой на 23 февраля напомнили о
Аборт любовницы и внебрачный ребёнок:
Маргарита Ларченко увеличила себе грудь
Стелс и мобильные телефоны: Назван
Учёные рассказали о полезных свойствах
Роза Сардарова жестоко унизила Захара
Муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал
Просмотреть все новости