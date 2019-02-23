Альбина Джанабаева устала слушать «фантастические истории» развода Валерия Меладзе





Исполнительница уже неоднократно заявляла, что язвительные комментарии в её адрес никак не действуют на неё, однако она призвала следить за своей, а не чужой жизнью. Рассудительная и спокойная Джанабаева предупредила хейтеров, что перестанет спокойно реагировать на негатив с их стороны.По словам знаменитости, личная история каждого человека не может быть объектом интереса посторонних людей, поэтому она не понимает, почему некоторые интернет-пользователи так заинтересованы в её Instagram-странице, если она вызывает у них неприязнь. Джанабаевой попросту надоело читать истории от юзеров, в которых она является главной виновницей разрушения предыдущего брака Валерия Меладзе.