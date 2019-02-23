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Альбина Джанабаева устала слушать «фантастические истории» развода Валерия Меладзе

Известная певица Альбина Джанабаева призналась, что привыкла к критике хейтеров, обвиняющих её в расколе семьи Валерия Меладзе. Впрочем, подобные фразы уже изрядно надоели ей, и она призвала ненавистников оставить её и возлюбленного в покое.
Альбина Джанабаева устала слушать «фантастические истории» развода Валерия Меладзе

Исполнительница уже неоднократно заявляла, что язвительные комментарии в её адрес никак не действуют на неё, однако она призвала следить за своей, а не чужой жизнью. Рассудительная и спокойная Джанабаева предупредила хейтеров, что перестанет спокойно реагировать на негатив с их стороны.

По словам знаменитости, личная история каждого человека не может быть объектом интереса посторонних людей, поэтому она не понимает, почему некоторые интернет-пользователи так заинтересованы в её Instagram-странице, если она вызывает у них неприязнь. Джанабаевой попросту надоело читать истории от юзеров, в которых она является главной виновницей разрушения предыдущего брака Валерия Меладзе.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:34

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