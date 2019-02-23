Марат Башаров может остаться без роли ведущего «Битвы экстрасенсов» из-за семейного скандала





Продюсеры популярного телевизионного проекта «Битва экстрасенсов» оказались перед выбором: оставить ли Марата Башарова вести шоу или пойти на уступки обществу, осуждающему действия артиста. Многие зрители считают: человек, поднимающий руку на женщину, не должен быть лицом мистической программы. Этот факт может негативно отразиться на рейтингах ток-шоу. Есть сведения, что знаменитость все же останется ведущим, если сам не проявит желания уйти.Елизавета Шевыркова решила подать на развод с агрессивным супругом, она также рассказала журналистам, что Марат Башаров злоупотреблял спиртным и избивал ее. Сам артист сообщает, что о разводе узнал из Сети и попросит избранницу больше не носить его фамилию. Он утверждает: супруга проводит время в Таиланде вместе с подругой и сыном уже месяц и решила развестись. Актер возмущается, что возлюбленная не ценит его трудов, благодаря которым он оплачивает ее отдых.