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Марат Башаров может остаться без роли ведущего «Битвы экстрасенсов» из-за семейного скандала

Марат Башаров может лишиться работы из-за семейного скандала, связанного с агрессивным поведением артиста по отношению к супруге Елизавете. Участие 44-летнего актера в мистическом шоу «Битва экстрасенсов» в качестве ведущего остается под вопросом.
Марат Башаров может остаться без роли ведущего «Битвы экстрасенсов» из-за семейного скандала

Продюсеры популярного телевизионного проекта «Битва экстрасенсов» оказались перед выбором: оставить ли Марата Башарова вести шоу или пойти на уступки обществу, осуждающему действия артиста. Многие зрители считают: человек, поднимающий руку на женщину, не должен быть лицом мистической программы. Этот факт может негативно отразиться на рейтингах ток-шоу. Есть сведения, что знаменитость все же останется ведущим, если сам не проявит желания уйти.
Марат Башаров может остаться без роли ведущего «Битвы экстрасенсов» из-за семейного скандала

Елизавета Шевыркова решила подать на развод с агрессивным супругом, она также рассказала журналистам, что Марат Башаров злоупотреблял спиртным и избивал ее. Сам артист сообщает, что о разводе узнал из Сети и попросит избранницу больше не носить его фамилию. Он утверждает: супруга проводит время в Таиланде вместе с подругой и сыном уже месяц и решила развестись. Актер возмущается, что возлюбленная не ценит его трудов, благодаря которым он оплачивает ее отдых.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:11

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