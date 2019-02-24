АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Животные могут использовать плоды деятельности человека в своих интересах - Ученые
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Ученые высказали теорию о бесконечном перерождении Вселенной

Ученые-физики предложили теорию циклической модели Вселенной. Она гласит о том, что Большой взрыв является всего лишь этапом перерождения.
Ученые высказали теорию о бесконечном перерождении Вселенной

Еще в 1930 году Альберт Эйнштейн высказал предположение, что Вселенная способна самостоятельно восстанавливаться после взрывов, и этот процесс является постоянным. Теория Большого взрыва гласит о том, что структура Вселенной заключается в периодах быстрого расширения, происходящих сразу после него. Каждый такой цикл, по мнению ученых, длится около триллиона лет.

Исследователи планируют проверить эту теорию с выходом новых технологий. Стандартная космологическая модель гласит о том, что после Большого взрыва наступает период так называемой инфляции, которая наполняет Вселенную гравитационными волнами. Такой сигнал был обнаружен 4 года назад, что подтвердило теорию относительности для двух черных дыр. За данное открытие в 2017 году ученые Кип Торн, Райнер Вайс и Барри Бэриш были награждены Нобелевской премией.

Гравитационные волны, вызванные космической инфляцией, на данный момент не доказаны. Исследователи считают, что в случае, если их теория верна, то такие импульсы будет трудно обнаружить, так как они слишком малы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Животные могут использовать плоды
Ученые высказали теорию о бесконечном
Исландские власти разрешили убить более
Ученый разработал новые часы для
Самые счастливые люди живут в странах с
Ученые: Грибок слизистой оболочки
Звезда «Универа» Станислав Ярушин
В России стало доступным обновление
Рита Дакота поделилась в Instagram
В иероглифе на горшке индейцев майя
Денис Клявер выложил в Instagram
В Индонезии компания Honda показала
Сын Сергея Лазарева трогательно
Ученые рассказали, какие последствия
Мария Порошина призналась, что нашла
Шведские дайверы рассказали об
Михаил Галустян в камуфляже с ружьем
Ученые обнаружили взаимосвязь между
Кардиолог Ярослав Ашихмин считает, что
Кристина Асмус опубликовала
В США школьник построил полностью
Bethesda Softworks раскрыла подробный
Супруга Сергея Жукова рассказала о
Исследователь предложила бюджетный
Альбина Джанабаева устала слушать
В Хабаровске врачи оставили женщину
Политолог: Украине грозит новая война
Фотография с нового смартфона Nokia 9
Беременная Александра Стриженова попала
В Сеть выложили первые фото новой LADA
Просмотреть все новости