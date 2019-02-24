Ученые высказали теорию о бесконечном перерождении Вселенной





Еще в 1930 году Альберт Эйнштейн высказал предположение, что Вселенная способна самостоятельно восстанавливаться после взрывов, и этот процесс является постоянным. Теория Большого взрыва гласит о том, что структура Вселенной заключается в периодах быстрого расширения, происходящих сразу после него. Каждый такой цикл, по мнению ученых, длится около триллиона лет.Исследователи планируют проверить эту теорию с выходом новых технологий. Стандартная космологическая модель гласит о том, что после Большого взрыва наступает период так называемой инфляции, которая наполняет Вселенную гравитационными волнами. Такой сигнал был обнаружен 4 года назад, что подтвердило теорию относительности для двух черных дыр. За данное открытие в 2017 году ученые Кип Торн, Райнер Вайс и Барри Бэриш были награждены Нобелевской премией.Гравитационные волны, вызванные космической инфляцией, на данный момент не доказаны. Исследователи считают, что в случае, если их теория верна, то такие импульсы будет трудно обнаружить, так как они слишком малы.