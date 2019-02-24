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В России стало доступным обновление Android 9 Pie для Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+

Бренд Samsung начал выпуск своей финальной версии стабильного обновления Android 9 Pie для аппаратов Galaxy S8 и Galaxy S8+. Апдейт стал доступным для пользователей из России и других стран.
В России стало доступным обновление Android 9 Pie для Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+

Загрузка обновления с ОС Android 9 Pie появилась не только у российских любителей девайсов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+. Продукт от южнокорейской компании уже скачали в таких странах как: Латвия, Индия, Испания и Португалия. Это говорит о полноценном международном выпуске апдейта.

Для загрузки обновленной версии Android 9 Pie мобильные аппараты должны функционировать на базе Android Oreo. В прошивке, чей объем составляет 1,6 ГБ, с номером G950FXXU4DSBA для S8 и G955FXXU4DSBA для S8+ имеются все базовые элементы, новая фирменная оболочка One UI, а также февральское обновление безопасности.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 07:11

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