В России стало доступным обновление Android 9 Pie для Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+





Загрузка обновления с ОС Android 9 Pie появилась не только у российских любителей девайсов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+. Продукт от южнокорейской компании уже скачали в таких странах как: Латвия, Индия, Испания и Португалия. Это говорит о полноценном международном выпуске апдейта.Для загрузки обновленной версии Android 9 Pie мобильные аппараты должны функционировать на базе Android Oreo. В прошивке, чей объем составляет 1,6 ГБ, с номером G950FXXU4DSBA для S8 и G955FXXU4DSBA для S8+ имеются все базовые элементы, новая фирменная оболочка One UI, а также февральское обновление безопасности.