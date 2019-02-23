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В России начали производить уникальные боеприпасы А3-ТСР-47 для флота

В России приступили к производству уникальных современных боеприпасов А3-ТСР-47, которые ориентированы для флота. Они обладают способностью прохождения сквозь заграждения радиолокационных систем потенциальных противников.
В России начали производить уникальные боеприпасы А3-ТСР-47 для флота

НЗИВ началось проведение серийного выпуска боеприпасов версии А3-ТСР-47. Их создают для применения с помощью ЗИФ-121. Первые партии нового вооружения начнут поставлять для российской армии уже в ближайшее время. Боеприпас разработали для того, чтобы в радиолокационном диапазоне создавать помехи. Это вооружение не создаёт сбои в работе радиолокационных станций оппонента. Они вводят их в заблуждение, возвращая ложное изображение крупных кораблей, например, эсминца. Для этого боевой частью отправляется в воздух масса мелких дипольных отражателей.

Специалисты улучшили новую версию системы размещения «обманки». На сегодняшний день она функционирует быстрее. При этом изображение поддельного эсминца выглядит на радаре более правдоподобно. Такие помехи используются для того, чтобы создать видимость присутствия большой группы кораблей, а также запугать потенциального противника. Также их применяют для ложных наведений противокорабельных крылатых ракет.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:45

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