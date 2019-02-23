Фотография с нового смартфона Nokia 9 PureView с пятью камерами опубликована в Сети
Первая фотография, сделанная со смартфона Nokia 9 Pure View с пятью камерами, уже опубликована в Сети. Снимком поделился один из пользователей социальной сети Instagram.
Кадр действительно оказался впечатляющим. Если кто-то и сомневался в необходимости сразу пяти камер в устройстве, то эта фотографии определенно доказывает обратное. Компания Nokia изначально заявляла, что хочет представить устройство, которое бы продемонстрировала абсолютно новое качество снимков.
Финский фотограф Конста Панкка первым продемонстрировал результат такого решения. Он запечатлел панораму среди скал. Хотя Instagram «забирает» качество у снимков, однако даже в этом случае новый смартфон впечатлил отличной детализацией экспозиции.
Кадр действительно оказался впечатляющим. Если кто-то и сомневался в необходимости сразу пяти камер в устройстве, то эта фотографии определенно доказывает обратное. Компания Nokia изначально заявляла, что хочет представить устройство, которое бы продемонстрировала абсолютно новое качество снимков.
Финский фотограф Конста Панкка первым продемонстрировал результат такого решения. Он запечатлел панораму среди скал. Хотя Instagram «забирает» качество у снимков, однако даже в этом случае новый смартфон впечатлил отличной детализацией экспозиции.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
~ Captured and edited entirely on a Nokia phone. On February 24, I will be on stage at #MWC19 with @Nokiamobile. Are you in the city and do you want to join me at the event? Follow @Nokiamobile and leave a comment below including #GetSmart and #Nokiamobile. Two lucky winners will get to join me and win cool giveaways!
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:06