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Фотография с нового смартфона Nokia 9 PureView с пятью камерами опубликована в Сети

Первая фотография, сделанная со смартфона Nokia 9 Pure View с пятью камерами, уже опубликована в Сети. Снимком поделился один из пользователей социальной сети Instagram.
Фотография с нового смартфона Nokia 9 PureView с пятью камерами опубликована в Сети

Кадр действительно оказался впечатляющим. Если кто-то и сомневался в необходимости сразу пяти камер в устройстве, то эта фотографии определенно доказывает обратное. Компания Nokia изначально заявляла, что хочет представить устройство, которое бы продемонстрировала абсолютно новое качество снимков.

Финский фотограф Конста Панкка первым продемонстрировал результат такого решения. Он запечатлел панораму среди скал. Хотя Instagram «забирает» качество у снимков, однако даже в этом случае новый смартфон впечатлил отличной детализацией экспозиции.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:06

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