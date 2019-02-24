В Индонезии компания Honda показала обновлённый компактвэн Mobilio
В Индонезии компания Honda показала на выставке компактвэн Mobilio в рестайлинговой версии. Для покупки машина будет доступна в двух цветах.
В Индонезии прошла презентация новой версии компактного автомобиля Honda Mobilio. Машина получила некоторые актуальные дизайнерские решения, такие как оригинальные фары и бампера. Пока для покупки будут доступны лишь две расцветки. Изменения коснулись также салона Mobilio.
Графику на приборной панели усовершенствовали и заменили блок управления кондиционером. Система аудио в Honda снабжена шестью динамиками, а мультимедийный комплекс - экраном на 8 дюймов.
В качестве агрегата на Mobilio установили бензиновый двигатель на 1,5 литра с отдачей 118 л. с. Также водителям предлагается 5-скоростная коробка передач. Автомобиль доступен лишь с передним приводом.
В Индонезии прошла презентация новой версии компактного автомобиля Honda Mobilio. Машина получила некоторые актуальные дизайнерские решения, такие как оригинальные фары и бампера. Пока для покупки будут доступны лишь две расцветки. Изменения коснулись также салона Mobilio.
Графику на приборной панели усовершенствовали и заменили блок управления кондиционером. Система аудио в Honda снабжена шестью динамиками, а мультимедийный комплекс - экраном на 8 дюймов.
В качестве агрегата на Mobilio установили бензиновый двигатель на 1,5 литра с отдачей 118 л. с. Также водителям предлагается 5-скоростная коробка передач. Автомобиль доступен лишь с передним приводом.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 04:11