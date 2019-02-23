Ксения Бородина уже в детстве выделялась грубостью и жёстким характером





На днях в Сети появились несколько детских фотографий Ксении Бородиной и даже снимок её 16-летней. Поклонники обрадовались, что у них появилась возможность посмотреть, какой же раньше была их любимица, но заметили, что уже в детстве ведущая «Дома-2» заметно отличалась на фоне остальных детей грубостью и проявлениями жёсткого характера.На фотографии из детского сада, например, Ксения Бородина запечатлена в довольно интересной позе сидящей на стульчике возле сказочного героя. На снимке она закинула ногу на ногу, и, положив одну руку ладонью на колено, смотрит в камеру совершенно недетским взглядом.Практически то же самое пользователи написали и про юношеский снимок Ксении Бородиной, на котором она 16-летняя запечатлена в компании друзей, сидящих на раскладушке. На этом кадре ведущая «Дома-2» широко расставила ноги в стороны, как какой-нибудь «авторитет», исходя из чего фолловеры пришли к выводу, что грубость и жёсткий характер она получила ещё в детстве.